Париж, , 16:07 — REGNUM

В среднем жители Франции готовы потратить текущим летом на свой отпуск 852 евро, что немного ниже, чем в 2016 году, сообщает Ouest-France.

Издание отмечает, что непосредственным следствием «ослабления кошелька» стало то, что отдых за границей перестал быть столь привлекательным для французских туристов. Около 17% французских туристов заявили, что отправятся за границу этим летом.

Кроме того, французские туристы выбирают менее отдаленные места, сосредоточившись на соседних странах. Испания, Италия и Португалия составляют треть иностранных направлений, предпочитаемых французскими туристами.

По данным союза туроператоров Франции, Тунис, Марокко и Турция являются тремя наиболее быстро растущими туристическими направлениями. При этом греческие и испанские острова теряют свои позиции с точки зрения количества туристов из Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно заявлению правительства Франции, в 2018 году государство побило новый рекорд по посещаемости, зафиксировав почти 90 млн иностранных туристов.

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