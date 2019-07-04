Красногорск, , 16:11 — REGNUM

С 1 сентября каждый проживающий в Подмосковье ребёнок-сирота, обучающийся на очной форме по программам подготовки и переподготовки квалифицированных рабочих, будет ежемесячно получать стипендию губернатора Московской области в размере 6 тыс. рублей. Об этом журналистам сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области, министр образования региона Ольга Забралова.

«Стипендия будет выплачиваться независимо от того, в каком регионе России находится учебное заведение», — отметила чиновница.

Сейчас губернаторскую стипендию получают 3076 детей-сирот, обучающихся по программам высшего и среднего профессионального образования. В новом учебном году стипендией смогут воспользоваться ещё 1283 ребенка-сироты, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих. Также льгота будет действовать в отношении 467 детей-сирот с ограниченными возможностями здоровья.

Напомним, 4 июля в Подмосковье приняли два закона, внесённых губернатором региона в Московскую областную думу. Первый из них даёт возможность родителям новорождённых детей приобретать денежную выплату в размере 20 тысяч рублей вместо подарочного набора при рождении ребёнка. Согласно второму закону, дети, идущие в первый класс, смогут получить подарочный набор в виде школьных принадлежностей и рюкзака. Льгота действует в том случае, если среднедушевой доход одного из членов семьи составляет меньше прожиточного минимума.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье подарок новорождённым предложат поменять на деньги