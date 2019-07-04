Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 16:08 — REGNUM

На Ямале пятеро полицейских из Лабытнанги привлечены к дисциплинарной ответственности за отсутствие контроля за осуждёнными людьми, наказание которых не связано с лишением свободы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

Прокуратурой ЯНАО выявлены факты недолжного контроля за «условниками» и «административниками», либо отсутствие оного со стороны сотрудников ОМВД России по городу Лабытнанги.

Как выяснилось, не оформлялись надлежащим образом паспорта на административные участки, уголовно-исполнительная инспекция не информировалась о поведении осужденных, с ними не проводилась индивидуальная профилактическая работа. Это могло повлечь совершение указанными лицами новых преступлений и административных правонарушений.

По итогам, в адрес начальника УМВД России по ЯНАО внесено представление. К дисциплинарной ответственности привлечено пять сотрудников районного отделения внутренних дел города Лабытнанги.