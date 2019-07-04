Екатеринбург, , 16:00 — REGNUM

На границе между Екатеринбургом и Сысертью могут построить мусоросортировочный завод. Об этом заявил министр ЖКХ региона Николай Смирнов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам министра, предложение заключить концессионное соглашение пришло на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева буквально вчера.

«Вопрос рассматривает региональное министерство инвестиций, будем просчитывать», — сказал Смирнов.

Предполагается, что на заводе будут две линии, каждая из которых сможет переработать по 350−360 тысяч тонн в год. Участок, на котором могли бы построить завод, находится в районе нефтебазы и принадлежит собственнику — автору предложения.

Напомним, ранее Николай Смирнов обещал, что мусороперерабатывающие заводы в Екатеринбурге начнут строить только с 2020 года. Объекты появятся не ранее 2023 года, предупредил чиновник.

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