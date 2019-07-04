Кампала, , 15:38 — REGNUM

План Уганды по национализации службы обмена данными в интернете приведет к снижению качества услуг и будет препятствовать притоку инвестиций в один из наиболее процветающих секторов информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в Восточной Африке. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявления лидирующих игроков отрасли.

Службы обмена интернет-трафиком, подлежащие национализации, это платформы, на которых интернет-провайдеры и сетевые операторы обмениваются трафиком данных.

Сектор ИКТ Уганды процветает благодаря стремительно растущему онлайн-сообществу и небольшим ограничениям на иностранные инвестиции. Потенциал сектора привлек таких глобальных гигантов, как Facebook и Google.

Согласно плану, опубликованному в прошлом месяце комиссией по связи Уганды (UCC), правительство страны намерено создать национальную службу обмена интернет-сообщениями, которая эффективно заменит существующих игроков, предлагающих те же услуги.

Кайл Спенсер, исполнительный директор Uganda Internet Exchange (UIXP), одного из частных игроков, который может потерять бизнес, заявил, что монополизация служб интернет-трафика снизит качество обслуживания, сохранит высокие цены на передачу данных и сделает инвестиции в сектор менее привлекательными.

«Это существенно увеличит риск ведения бизнеса в Уганде, а создание монополии сократит возможности для частных инвестиций, — сказал Спенсер в интервью Reuters. — Международный опыт показывает, что монополии в нашей отрасли всегда приводят к высоким ценам и низкому качеству услуг, так как это лишает отрасль естественного стимула к инновациям».

Альберт Мукунгузи, председатель Ассоциации ИКТ Уганды, сообщил Reuters о том, что план правительства по созданию монополии в сфере служб интернет-трафика будет означать «искусственно завышенные цены и низкое качество обслуживания, что будет иметь прямые последствия для потребителей».

По данным UCC, около 40% 40-миллионного населения Уганды используют интернет.