Минск, , 15:44 — REGNUM

Сотрудники Минобороны Белоруссии выясняют причину происшедшей в ночь на 4 июля в Минске трагедии, в которой в результате подрывов фейерверочных изделий погиб один человек. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В военном ведомстве назвали ЧП редчайшим случаем. Там отметили, что по обеспечению безопасности предпринимались различные методы.

В военном ведомстве Белоруссии считают, что просчитать трагическое событие не было возможности.

«Установлено, что все регламентированные нормативными документами меры безопасности были соблюдены», — говорится в сообщении министерства обороны Белоруссии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 4 июля в Минске из-за некачественного салюта была смертельно ранена женщина.

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