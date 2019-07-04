Варшава, , 15:29 — REGNUM

С 2014 года число украинских трудовых мигрантов в Польше выросло в пять раз, заявила 4 июля руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса, сообщило 4 июля информационное агентство «Укринформ».

"Действительно, с начала 2014 года наблюдается резкое увеличение количества граждан Украины, которые находятся в Польше. Если до 2014 года их количество оценивалось примерно в 320 тысяч, то сейчас, по неофициальным данным, это полтора миллиона человек», — рассказала она.

Эта цифра также косвенно подтверждается количеством консульских действий, совершённых украинским консульством в Варшаве. Если в 2014 году таких действий было совершено 3,5 тыс., то в 2018 году — 18 тысяч, то есть более чем в пять раз больше.

Чиновник также отметила, что по официальным данным граждане Украины получили 196 тыс. разрешений на проживание в Польше.

«Вообще сейчас, наверное, нет такой отрасли в Польше, где бы не работали украинцы», — добавила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше в лесу обнаружили тело рабочего с Украину, которого вывезли с территории предприятия и бросили умирать. Владелице предприятия грозит до пяти лет тюрьмы.

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