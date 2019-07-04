Ла-Рошель, Франция, , 15:25 — REGNUM

3 июля в Ла-Рошели (Франция) ушел из жизни люксембургский кинорежиссер Пол Крухтен, пишет газета Tageblatt со ссылкой на продюсерскую компанию Red Lion. Режиссеру было 55 лет.

«Пол был большим поклонником кино, знатоком кинематографа всего мира, заядлым читателем и любил мировую музыку — наша культура теряет человека со многими талантами», — заявил по поводу его кончины люксембургский фонд кино Fonspa.

Пол Крухтен обучался в Высшей кинематографической школе в Париже. Известность ему принес первый полнометражный фильм «Брачная ночь» (1992), показанный на Каннском кинофестивале в категории «Особый взгляд» и удостоенный премии Макса Офюльса. В 2016 году вышел на экраны фильм Крухтена «Голоса Чернобыля», снятый по книге российской писательницы Светланы Алексиевич.