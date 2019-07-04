Москва, , 15:08 — REGNUM

Начальнику одного из отделов Федеральной службы безопасности России Кириллу Черкалину предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Ранее ему вменялось получение взятки. Об этом сообщает «Интерфакс».

Обвинение было предъявлено 26 июня в ходе заседания Московского окружного военного суда (МОВС). Черкалину предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ часть четвертая (мошенничество в особо крупном размере).

Как ранее сообщало ИА REGNUMв середине мая 2019 года МОВС обвинил Черкалина в получении взятки в размере $850 тыс.