Севастополь, , 14:43 — REGNUM

Хирурги севастопольского онкологического диспансера впервые прооперировали пациента с раком сигмовидной кишки и метастазами в печень. Об этом 4 июля сообщил журналистам заместитель главного врача по хирургии онкодиспансера Александр Бабич.

По его словам, подобные — симультанные — операции относятся к категории сложных.

«Ранее пациенты с подобными заболеваниями, когда одновременно поражаются несколько органов, были вынуждены искать помощи в других регионах. Операция прошла успешно, пациент готовится к выписке», — отметил Бабич.

Он также подчеркнул, что севастопольские онкологи планируют проводить около 35 симультанных операций в год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый руководитель городского онкодиспансера Василий Ощепков констатировал кадровый голод не только в сфере детской онкологии, но и в целом острую нехватку специалистов. По его словам, необходимо более 20 врачей.

Об этом: «В Севастополе острая нехватка специалистов», — главврач онкодиспансера