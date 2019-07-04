Севастополь, 4 июля 2019, 14:43 — REGNUM
Хирурги севастопольского онкологического диспансера впервые прооперировали пациента с раком сигмовидной кишки и метастазами в печень. Об этом 4 июля сообщил журналистам заместитель главного врача по хирургии онкодиспансера Александр Бабич.
По его словам, подобные — симультанные — операции относятся к категории сложных.
Он также подчеркнул, что севастопольские онкологи планируют проводить около 35 симультанных операций в год.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее новый руководитель городского онкодиспансера Василий Ощепков констатировал кадровый голод не только в сфере детской онкологии, но и в целом острую нехватку специалистов. По его словам, необходимо более 20 врачей.
Об этом: «В Севастополе острая нехватка специалистов», — главврач онкодиспансера