Москва, , 14:54 — REGNUM

Инвесторам, которые строят коммерческие объекты за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) в Москве, предоставят льготы, чтобы их бизнес стал более рентабельным. Об этом 4 июля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на Московском урбанистическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Общаясь с инвесторами, мы слышим от них жалобы на то, что строительство коммерческой недвижимости за пределами центра не является столь доходным и привлекательным. Приходится в практически административном режиме заставлять их это делать», — заявил мэр Москвы.

Поэтому власти столицы приняли решение сделать строительство коммерческих объектов на окраинах города более привлекательным с экономической точки зрения. Поэтому было для инвесторов, которые строят коммерческие объекты за пределами Третьего транспортного кольца предусмотрят специальные льготы.

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