Москва, , 14:47 — REGNUM

Собственник сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван приговорен к двум годам колонии общего режима за уклонение от уплаты налогов. Такое решение вынес 4 июля Басманный суд Москвы, передает радиостанция Business FM.

Суд признал вину 53-летнего бизнесмена в уклонении от уплаты налогов с организации в особо крупном размере. Речь идет о восьми эпизодах и сумме около 690 млн рублей.

Белойвана взяли под стражу в зале суда. В ходе процесса он находился под подпиской о невыезде. Защита предпринимателя намерена обжаловать приговор.

В настоящее время в сеть объединены 15 ресторанов в Москве и один в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по фактам налоговых махинаций в заведениях «Тарас Бульба» возбудили в 2016 году. Сумма около 690 млн рублей — недоимки за период с января 2011 по март 2014 года.

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