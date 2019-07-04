Калуга, , 14:38 — REGNUM

Прокуратурой Хвастовичского района Калужской области установлены факты нарушения законодательства при предоставлении жилья несовершеннолетним. Как сообщили 4 июля корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре района, проверкой было установлено, что некоторые граждане, получивших средства материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, не исполнили обязательства по выделению несовершеннолетним детям доли в праве собственности на приобретённые жилые помещения.

Согласно законодательству, родители должны представить в Пенсионный фонд России заверенное нотариусом обязательство о выделении долей вправе собственности на жилое помещение несовершеннолетнем детям.

По результатам проверок прокуратурой района в суд направлено 15 исковых заявлений к родителям с требованием выделить их детям доли в праве собственности на приобретенное жилье. Семь исков уже рассмотрены, требования закона удовлетворены. Остальные иски рассматриваются судом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области размер материнского капитала увеличен с 50 до 100 тысяч рублей. Согласно изменениям в областном законе «О материнском (семейном) капитале», 100 тыс. рублей получат женщины, родившие третьего или последующего ребенка. Полученные средства можно использовать без ограничений, в том числе на первоочередные нужды семей.

Напомним, закон Калужской области «О материнском (семейном) капитале» устанавливает на территории Калужской области дополнительную меру социальной поддержки семей при рождении третьего ребенка или последующих детей в форме материнского (семейного) капитала в целях улучшения демографической ситуации в калужском регионе.

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