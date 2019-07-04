Симферополь, , 14:38 — REGNUM

В четверг, 4 июля, в рамках «Народной смены» форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» прошла образовательная сессия личностного роста. В ней приняли участие 400 молодых музыкантов, вокалистов, хореографов, предоставляющих индустрию аутентичного искусства.

Перед участниками выступил Валерий Федоров, российский политолог и социолог, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Эксперт рассказал народникам об актуальных социальных исследованиях, ожиданиях от молодежной политики, ее тенденциях и их восприятии людьми.

«Что помогает людям в России добиться успеха? В правильном обществе, как мы поняли по ответам молодых людей, им помогают достичь успеха талант, мотивация, целеустремленность и позитивная информация, которая будет их поддерживать. Вариантов много, но образ единого будущего пока не очень складывается. Я бы очень хотел, чтобы вы рано или поздно решили, что идеальная жизнь не где-то там, а здесь. Надеюсь, что в будущем так и будет», — отметил Валерий Федоров.

Также эксперт рассказал участникам о главных проблемах молодых людей.

«Сегодня для тех, кто учится или уже заканчивает учебу, главной проблемой является поиск работы. Эта работа должна соответствовать ожиданиям молодого человека, соответствовать его образованию, интересам и ожиданиям по зарплате. Таких мест очень мало. Если же мы берем чуть постарше, когда молодой человек начинает заводить семью, у него уже другая проблема — жилье, ипотека», — рассказал Валерий Федоров.

В ответ на вопрос о несоответствии ожиданий молодых людей и реальности Валерий Федоров призвал быть активнее, действовать самим и привел аллюзию на общественное движение XIX века.

«Мы не должны замыкаться. Народники должны идти в народ. Не тусоваться в узком круге приятных людей, а думать о том, как распространять свои идеи, как сделать приятным все общество», — подчеркнул глава ВЦИОМ.

«Молодежная политика и социальные опросы — это очень важные разделы, но разбирать их нужно очень тщательно, чтобы вопросы не были шаблонными абстракциями. Нужно уметь решать разные социологические проблемы, особенно те, что связаны с молодежной политикой. В конце концов, это касается всех нас, и мы не можем быть к этому безразличны. Особенно это касается народников. Если мы хотим популяризировать свою культуру, нам важно следить за трендами в обществе», — отметил один из участников школы инструментальной традиции Юрий Майборода из Краснодарского края.