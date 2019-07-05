Москва, , 00:17 — REGNUM

На необходимости наращивания мощи росийского ВПК на случай военного конфликта с США настаивают 63,2% в сумме респондентов, которые приняли участие в опросе ИА REGNUM «Россия — США: что дальше?». Опросе проведен с участием 26 397 человек.

Генеральное распределение ответов на вопрос №5 «Нужна ли России сейчас подготовка на случай горячего конфликта с США, по вашему мнению?»,% Ольга Шклярова © ИА REGNUM

При этом более половины (54,3%) опрошенных считают необходимым не забывать и остальные отрасли народного хозяйства. Четверть (25,6%) опрошенных придерживаются более вольного отношения к проблеме, по всей видимости, исходя из того, что рыночные отношения естественным образом способны сгладить международную напряженность, а развитие производства в мирных отраслях промышленности не менее должно отставать от продвинутого ВПК.

Число тех, кто считает, что России нужно готовиться на случай вооруженного конфликта с США, совпадает с количеством тех, кто считает эти страны противниками, а не партнерами. Причём откровенно враждебную позицию к США занимает абсолютный максимум — 38,8%. Анализ ответов по данному вопросу демонстрирует тревожную для безопасности России тенденцию: вроде враждуем, а семьи наших элит предпочитают жить в США, что отметили 27,4% опрошенных. Данная цифра находится между 24,7% респондентов, считающих РФ и США скорее противниками, и 38,8% тех, кто уверен в сугубом антагонизме наших стран. Что может указывать и на уровень доверия отечественным элитам, которых опрошенные нами читатели относят скорее к угрозе, сопоставимой с исходящей от «западного партнера».