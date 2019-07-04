Ковров, Владимирская область, , 14:34 — REGNUM

В городе Коврове Владимирской области инвалиду пришлось восстанавливать право на бесплатные лекарства через прокуратуру. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обратившийся в прокуратуру мужчина является инвалидом второй группы по онкологическому заболеванию. Необходимые ему лекарства он должен получать за счет средств федерального и регионального бюджетов.

В сентябре и ноябре 2018 года мужчине выписали рецепты на бесплатное лекарства, но в аптеке он их получить не смог. Объяснили это в аптеке отсутствием денег на закупку медикаментов. При этом заболевание требует постоянной терапии, поэтому мужчине пришлось покупать лекарства на 11 тысяч рублей.

Городской прокурор обратился в суд с иском о взыскании с лечебного учреждения расходов на лекарств. Однако стороны пришли к соглашению ещё до того, как суд вынес решение, и нарушенные права инвалида были восстановлены.