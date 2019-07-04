Москва, , 17:23 — REGNUM

Три четверти участников опрос ИА REGNUM об отношениях России и США оценивают их как очень плохие. При этом личное отношение наших респондентов к США является отнюдь не радужным — но и не критически плохим.

Генеральное распределение ответов на вопрос №2 «А как Вы лично относитесь к США?»,% Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Хорошо и очень хорошо к Соединенным Штатам Америки относятся 22,5% опрошенных. Это практически в 4 раза больше, чем число респондентов, которые хорошо оценивают отношения двух стран: то есть многие их тех, кто считает, что отношения США и РФ находятся не в лучшей форме, относятся к США позитивно. А плохо и очень плохо, как показывает распределение однонаправленных ответов, к США относится половина респондентов, при том что в вопросе об отношениях стран негатив был в полтора раза сильнее.

Примечательно, что отношение к США находится в прямой зависимости от возраста опрошенных: чем он меньше, тем отношение лучше: старшее поколение (от 61 года) относится к США хорошо в 14,7% процентах случаев (и плохо — в 59,4%), а самое юное, до 16 лет, — в 63,6% (и плохо — только в 13,6%).

Отношение к США, в зависимости от возраста респондента, с учетом однонаправленных ответов, % Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Интересен существенный перелом в показателях на стыке групп 18−30 лет от роду и 31−40-летних: показатели приятия/неприятия США скачкообразно расходятся ровно в 2 (!) раза. Иными словами, анализ результатов данного опроса показывает, что мировоззренческий водораздел между поколениями проходит по 1989 году. Збигнев Бжезинский в свое время говорил, что главное, где элита хранит деньги; но и это не так важно по сравнению с тем, как относится российская молодежь к стране, которая еще недавно было противником в холодной войне и которая придерживается далеко не пророссийской позиции сейчас.

Результаты опроса: Выживет ли Россия или капитулирует перед США? Итоги опроса ИА REGNUM