Медногорск, Оренбургская область, , 14:34 — REGNUM

В Медногорске Оренбургской области суд вынес приговор по резонансному уголовному делу о халатности, в результате которой десятки людей оказались в снежном плену на федеральной трассе зимой 2016 года. Фигурантами стали экс-сотрудник МЧС, глава Медногорска и его заместитель, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Оренбуржья Ольга Аникеева.

В суде установлено, что в результате проявленной подсудимыми халатности в начале января 2016 года в условиях чрезвычайной ситуации — в метель на федеральной трассе в районе 204−206 км автодороги Р-336 «Оренбург-Орск» пострадали более 20 водителей и пассажиров легковых автомобилей, оказавшихся в снежном плену. Один человек погиб.

Гособвинение просило для фигурантов наказание от двух с половиной до трех лет условно с запретом занимать определенные должности в течение трех лет.

Глава муниципалитета и его первый заместитель обвинялись в служебном подлоге, а также халатности, повлекшей по неосторожности причинение смерти человеку, а бывший старший оперативный дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Оренбургской области — в халатности, повлекшей по неосторожности причинение смерти человеку.

Суд приговорил сотрудника МЧС к наказанию в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год, первого заместителя главы города — к двум годам лишения свободы условно с тем же испытательным сроком. Кроме того, эти фигуранты на один год лишены права права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях. Глава муниципального образования судом оправдан. Приговор суда в законную силу не вступил.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Медногорского горсуда, судебное следствие длилось почти полтора года, судом изучено 64 тома уголовного дела, допрошено более сотни потерпевших и свидетелей.

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Напомним, 2016 год в Оренбургской области начался с ЧП, которое получило федеральную огласку. 2−3 января в снежный плен на автомобильной дороге регионального значения Р-336 Оренбург — Орск — Шильда — граница Челябинской области попали десятки автомобилей с людьми. В метель на морозе людям пришлось провести более 14 часов. Следствием установлено, что спасательная операция фактически была завершена непрофильными силами, из зоны чрезвычайной ситуации спасено 84 человека, в том числе четверо детей в возрасте от года до 14 лет. В лечебные учреждения доставлены 14 человек. В результате чрезвычайной ситуации от переохлаждения погиб мужчина 1984 года рождения.

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