Москва, , 14:29 — REGNUM

В условиях стремительного развития технологий важно создавать возможности для реализации талантов и способностей каждого человека, заявил Президент России Владимир Путин в интервью итальянской газете «Corriere della Serra», опубликованном в четверг на сайте Кремля. В России, отметил глава государства, одной из востребованных программ в этой сфере является «Россия — страна возможностей» — платформа, объединяющая проекты для профессионального и личностного роста граждан разного возраста.

«Технологии развиваются нарастающими темпами. Поэтому наши планы устремлены в будущее. Мы создаём условия для реализации талантов, способностей каждого человека, особенно для молодёжи. Среди многих востребованных программ в этой сфере считаю очень важным проект «Россия — страна возможностей», направленный на профессиональный, личностный рост молодёжи, людей разных поколений. На то, чтобы дать им возможность проявить себя в государственном управлении, бизнесе, других важнейших сферах», — подчеркнул Владимир Путин.

Глава государства выразил уверенность, что «опираясь на энергию, свободу, инициативу граждан — мы обязательно достигнем целей, которые ставим перед собой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна возможностей» учреждена указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России.

АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 19 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «Лучший социальный проект года», конкурс «РДШ — территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия» и международный инженерный чемпионат «CASE-IN».