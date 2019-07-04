Москва, , 14:11 — REGNUM

В отношении председателя правления «Автодора» возбуждено уголовное дело по подозрению в злоупотреблении полномочиями. Об этом заявил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка.

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Он пояснил, что дело было заведено после проведённой проверки законности при заключении государственных контрактов при строительстве Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Московской области.

Имя подозреваемого не называется. Согласно отрытым данным, до февраля 2019 года правление «Автодора» возглавлял Сергей Кельбах, затем его сменил Вячеслав Петушенко.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство ЦКАД началось в 2015 году. Планировалось, что первая очередь возведения объекта будет завершена в 2018 году, но сроки были перенесены на 2019 год.

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В апреле 23 018 года Счётная палата РФ по итогам проверки заявила, что реализация строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги в 2017 года, также как и в предыдущие годы, осуществляется на недостаточном уровне, а сроки строительства не исполняются.

Полгода спустя президент РФ Владимир Путин поручил правительству Дмитрия Медведева принять все необходимые меры для недопущения увеличения стоимости строительства ЦКАД. Также было поручено сформировать оперативный штаб, который займется завершением строительства объекта.

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