Стокгольм, , 16:46 — REGNUM

Третий сезон станет для многопользовательской арены Battlerite последним. Разработчики «не в состоянии работать над проектом» из-за сильного оттока игроков, сообщалось на официальном сайте игры 3 июля.

Последний сезон стартует в игре 10 июля 2019 года, в нём появится множество новых предметов и увеличится максимальный уровень чемпионов. Разработчики сообщают, что сезон продлится до 23 октября 2019 года, а по его завершению работа над Battlerite приостановится.

О возможных изменениях разработчики из Stunlock Studios сообщат ближе к концу сезона. Однако, по их заявлению, игроков стало так мало, что студия больше не может рассматривать Battlerite в качестве основного проекта. Вероятно, серверы игры не будут закрыты, но обновления перестанут выходить.

Battlerite — это многопользовательская экшн-игра, в которой команды игроков сражаются друг с другом на закрытых аренах. Проект стал идейным наследником Bloodline Champions (также созданной Stunlock Studios), сохранив основные геймплейные особенности проекта: множество уникальных персонажей, высокая динамика схваток и принципы управления.

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