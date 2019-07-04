Екатеринбург, , 14:22 — REGNUM

Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский перейдут на раздельный сбор мусора. Об этом заявил министр ЖКХ региона Николай Смирнов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По словам министра, переход может начаться уже с четвертого квартала 2019 года. Изменения будут постепенными.

«Когда мы увидим эффективность этой работы и готовность жителей других муниципалитетов перейти на раздельный сбор мусора, то переход произойдёт и там. При условии, если у местных властей будет возможность закупить новые контейнеры», — сказал чиновник

Разделение мусора будет «дуальным» — на органику и неорганику, ожидает министр.

Напомним, 20 июня 2019 года блогер Катя Адушкина в эфире «Прямой линии с Владимиром Путиным» раскритиковала ситуацию в сфере сбора мусора. По словам блогера, хотя в России и начали появляться точки раздельного сбора твердых бытовых отходов, но в итоге мусор «сваливается в одну кучу». Президент назвал ситуацию «огромной проблемой».

Читайте ранее в этом сюжете: Путин назвал «огромной проблемой» ситуацию с мусором в РФ