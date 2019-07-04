Тюмень, , 14:20 — REGNUM

Губернатору Тюменской области Александру Моору прокуратурой региона внесено представление в целях обеспечения 11,8% населения качественной питьевой водой. Поводом для представления стала информация о том, что часть села Каскара 20 лет живёт без централизованного водоснабжения, прозвучавшая 20 июня 2019 года во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

«Прокуратурой области установлено, что в регионе в настоящее время только 88,2% населения обеспечены питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности. Есть проблемы с обеспечением качественной водой и части жителей села Каскара», — говорится в сообщении прокуратуры Тюменской области.

Согласно перечню поручений президента, направленных на повышение качества питьевой воды для населения, от 20 февраля 2019 года, органам исполнительной власти субъектов РФ предписано принять меры, обеспечивающие контроль соответствия питьевой воды у конечного потребителя нормативно установленным показателям безопасности и качества, отмечают в надзорном ведомстве.

В связи с этим прокуратура Тюменской области внесла в адрес губернатора региона представление об устранении нарушений закона.

Отметим, что в селе Каскара, расположенного в 20 км от Тюмени, есть централизованное водоснабжение. Но оно отсутствует в части села, где расположены коттеджи переселенцев из областной столицы. Коттеджевладельцы со своими просьбами к президенту России протянуть им водопровод стали в регионе героями интернет-мэмов и сатирических публикаций.

«Как гаранта Конституции просим Вас принудить власти организовать грумминг-салон, доставку свежих омаров, лобстеров и устриц, а также построить торговый центр с наличием в нем шоу-румов Dolce Gabbana, Gucci, Versace и других брендов первой необходимости и рассмотреть возможность постройки аэродрома частной авиации! Разве мы много просим?», — шутит по поводу жалоб «сельчан» из Каскары телеграмм-канал «Повестка»

Как говорилось после «прямой линии» с главой государства, жаловались на отсутствие централизованного водоснабжения далеко не бедствующие люди, которые в состоянии пробурить на своих участках скважины и поставить фильтры. Кстати, так некоторые владельцы коттеджей в Каскаре и поступили. Но тем не менее, губернатор Тюменской областиАлександр Моорзаверил главу государства, что жители коттеджной части села Каскары к концу 2020 года увидят водопровод. Это обойдётся бюджету в более чем в полмиллиарда рублей. Уже сейчас желающие могут подать заявление на техническое присоединение.

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Но несмотря на «капризы» тюменских коттеджевладельцев, которые осознанно ставили свои дома на близкой к областной столице сельской территории без инфраструктуры, они подняли проблему, которую, действительно, необходимо решать ради менее состоятельных, реальных сельчан Тюменской области.

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