Махачкала, , 14:04 — REGNUM

Трое жителей Дагестана предстанут перед судом по обвинению в похищении человека и вымогательстве денег. Ещё один соучастник преступления объявлен в розыск, сообщили ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе Следственного комитета республики.

Установлено, что 23 января 2019 года в городе Махачкале четверо фигурантов дела похитили местного жителя, применив при этом насилие. Они вывезли потерпевшего на его же автомобиле за пределы города, где потребовали от него за освобождение выкуп в размере 5 млн рублей.

Вскоре о произошедшем узнали родственники потерпевшего, которые обратились в правоохранительные органы. При передаче 900 тысяч рублей трое из обвиняемых были задержаны силовиками.

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Как сообщало ИА REGNUM, житель села Ахты Ахтынского района Дагестана приговорён к 17 годам колонии строгого режима за похищение и убийство 19-летнего парня. Выяснилось, что преступник предложил своему односельчанину подстроить его похищение для получения денег от родителей. Получив от молодого человека категорический отказ, злоумышленник насильно вывез свою жертву в горную местность и убил.