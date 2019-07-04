Нур-Султан, , 13:59 — REGNUM

Ректор Павлодарского государственного университета им. Торайгырова (ПГУ) и помощник министра образования и науки Казахстана подозреваются в хищении 7 млн тенге ($18,2 тыс.). Об этом 4 июля заявил директор департамента по связям с общественностью агентства по противодействию коррупции Арман Бердалин, сообщает агентство BNews.

По его словам, чиновники от образования подозреваются в хищении более 7 млн тенге ($18,2 тыс.) путем незаконного начисления заработной платы помощнику министра за фиктивную преподавательскую деятельность в ПГУ в период с 2017 года по настоящее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля Арман Бердалин заявил, что председатель правления АО «Фонд науки» подозревается в получении взятки в размере $5 тыс. от ректора одного из университетов за финансирование научных проектов и общее покровительство.

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