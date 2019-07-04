Красногорск, , 14:59 — REGNUM

Родители новорождённых детей получили возможность приобрести денежную выплату вместо подарочного набора при рождении ребёнка. Закон был принят депутатами Московской областной думы в ходе заседания регионального парламента, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Как пояснила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская, в случае отказа от предоставления подарочного набора для родителей предусмотрена выплата в размере 20 тысяч рублей.

На предоставление данной меры соцподдержки на 2019 год предусмотрено 585 млн рублей, на 2020 и 2021 годы — свыше 1 млрд рублей ежегодно.

Закон, в соответствии с которым с 1 сентября 2019 года в Московской области родители могут получать подарочные наборы для новорождённых «Я родился в Подмосковье», Мособлдума приняла в мае 2019 года. Областной парламент также принял закон о предоставлении детям, идущим в первый класс, подарочного набора в том случае, если среднедушевой доход одного из членов семьи составляет меньше прожиточного минимума.

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