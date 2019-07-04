Сеул, , 13:46 — REGNUM

Население столицы Южной Кореи — Сеула — через пять лет упадёт ниже 9 миллионов. Таким образом, в городе будет проживать на 800 тысяч человек меньше, подсчитали аналитики Государственной службы статистики, сообщает южнокорейское новостное издание «Чосон Ильбо».

Население Сеула

Согласно прогнозам, к 2047 численность упадёт до 8,3 млн человек, что значительно ниже пикового показателя в 10,14 млн человек, зафиксированного в 2009 году. За последние десять лет все больше людей покидают город из-за резкого роста цен на недвижимость и переноса основных государственных учреждений в другие города. Также ожидается сокращение населения в других крупнейших городах — Пусане на 740 тысяч человек, а в Тэгу на 460 тысяч человек. В то же время, эксперты ожидают увеличения населения до 1,2 миллионов человек в столичной провинции Кёнги: оттуда можно быстро добраться до Сеула, а стоимость жилья значительно ниже.

Как бы то ни было, население Южной Кореи начнёт сокращаться по всей стране уже в 2033 году, уверены социологи. На данный момент в Южной Корее проживают 52 миллиона человек, однако низкая рождаемость не позволяет поддерживать этот показатель на прежнем уровне.