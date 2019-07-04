Москва, , 14:48 — REGNUM

Более миллиона квадратных метров новых корпусов медицинских учреждений построят в Москве в ближайшие пять лет. Об этом сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова во время Московского урбанистического форума, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анастасия Ракова Дарья Антонова © ИА REGNUM

В качестве примера строительства медицинских объектов она привела больницу в микрорайоне Коммунарка, которую планируется завершить в 2019 году. Её площадь составит 160 тысяч квадратных метров, отметила Ракова. Причём медучреждение совместит в себе детскую и взрослую больницу.

«Принято решение о строительстве двух новых инфекционных больниц площадью более 130 тысяч квадратных метров», — сообщила вице-мэр столицы.

Также чиновница анонсировала масштабную реформу в сети столичных поликлиник.

«Со следующего года начинают реализовывать масштабную программу капремонта 135 поликлиник и внедрение нового стандарта работы поликлиник», — рассказала Ракова.

Более подробной информации на пресс-конференции представлено не было. Мероприятие продолжалось около пяти минут.

Как сообщало ИА REGNUM, на строительство объектов здравоохранения в Москве в ближайшие пять лет направят около 90 млрд рублей.

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