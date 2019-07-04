Джакарта, , 13:43 — REGNUM

В Джакарте посол Индонезии в Российской Федерации Вахид Суприяди призвал сотрудников местных органов власти принять участие в индонезийском фестивале в Москве, сообщает Antaranews.

«В этом году мы призываем местные органы власти, губернаторов и мэров в Индонезии принять участие в индонезийском фестивале в Москве. Российский рынок с населением 147 млн человек довольно хорош», — заявил посол Индонезии в РФ на пресс-конференции в Джакарте.

По его словам, официальные лица из различных регионов Индонезии могут представить на фестивале и бизнес-форуме в Москве свои регионы как в сфере торговли, туризма, так и культуры.

Кроме того, посол призвал региональных должностных лиц в Индонезии попытаться установить или укрепить сотрудничество с партнерами в России, как в форме «родственных провинций», так и «городов-побратимов».

Ожидается, что четвертый по счету фестиваль Индонезии в Москве будет более масштабным и праздничным, чем предыдущий, поскольку он приурочен к 70-летию установления дипломатических отношений между Индонезией и Российской Федерацией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, индонезийский фестиваль в Москве пройдет 2−4 августа 2019 года. Предположительно, фестиваль посетят около 140 тыс. жителей РФ. Культурной программе фестиваля будет предшествовать индонезийско-российский бизнес-форум, который состоится 1 августа 2019 года. В нём примут участие официальные лица и бизнесмены из обеих стран.

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