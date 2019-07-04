Сеул, , 14:05 — REGNUM

Компания Ministop Korea пожертвовала 10 тыс. бутылок с питьевой водой уязвимым социальным группам, проживающих в столице Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, представители компании 3 июля передали воду представителям Красного Креста. Пожертвование будет перенаправлено представителям уязвимых социальных групп города Сеула, в том числе пожилым людям, проживающим в одиночестве.

Известно, что представители Ministop Korea подписали с представителями Красного Креста Южной Кореи соглашение о сотрудничестве в 2014 году, согласно которому представители компании ежегодно проводят различные волонтерские мероприятия.

«Мы надеемся, что питьевая вода поможет нашему населению провести лето комфортно. Мы продолжим проводить различные волонтерские мероприятия по оказанию помощи уязвимым слоям населения», — сообщили представители компании.