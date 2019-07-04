Анкара, , 13:44 — REGNUM

Арабская служба ВВС провела опрос на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Согласно его результатам, 51% жителей этих стран поддерживают политику президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Таким образом, он стал лидером, получившим в арабских странах наибольшую поддержку.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, в рамках проекта по исследованию общественного мнения «Арабский барометр» было опрошено более 25 тысяч человек в Судане, Иордании, Палестине, Алжире, Марокко, Тунисе, Йемене, Ираке, Ливане и Египте. Российского президента Владимира Путина поддержали 28% опрошенных, а президента США Дональда Трампа — всего лишь 12%.

В Судане и Иордании политику президента Турции поддерживают более 57% опрошенных.