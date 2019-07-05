Токио, , 19:47 — REGNUM

На официальном YouTube-канале издательской компании NIS America вышел трейлер обновлённой версии японской игры Langrisser. Обе части тактического проекта в аниме-стилистике выйдут в начале 2020 года.

Langrisser I & II выйдут на PC, PS4 и Nintendo Switch. Разработчики обещают, что обновлённая версия получит улучшенную графику, японскую озвучку и новые геймплейные механики. Точная дата выхода проекта пока не сообщается.

Напомним, первая игра в серии Langrisser вышла в 1991 году для приставки Sega Mega Drive (позже проект портировали на PC). Всего франшиза насчитывает пять полноценных игр, последняя из которых вышла в 1998 году. В каждой из них геймеры управляют отрядом персонажей и сражаются с множеством противникам в пошаговых боях.

Сюжет Langrisser строится вокруг волшебного континента Эл Салии, ставшего центром конфликта богов Света и Хаоса. Каждый из богов обладает могущественным мечом, содержащим всю его неземную силу. Меч света Лангриссер являются центральным артефактом истории, вокруг которого строится вся сюжетная линия проекта.

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