Димитровград, Ульяновская область, , 13:11 — REGNUM

Государственный научный центр — Научно-исследовательский институт атомных реакторов (ГНЦ НИИАР, Димитровград) представил публичный отчет по экологической безопасности по результатам работы в 2018 году. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба предприятия.

Ежегодный доклад был представлен на площадке предприятия. Встречу поддержали представители общественных объединений и духовенства, органов местного самоуправления и экологических организаций. Они посетили ряд лабораторий и метеоплощадку управления защиты окружающей среды (УЗОС) института, совершили выезд на территорию промышленной ливневой канализации.

В ходе мероприятия начальник УЗОС Сергей Ефаров сообщил о воздействии производственной деятельности института на окружающую среду, информации о работе системы экологического менеджмента, а также данных о результатах комплексного радиационного и экологического мониторинга вокруг ГНЦ НИИАР. Также он рассказал о мероприятиях в сфере природоохранной деятельности и мерах по повышению экологической безопасности.

«Затраты и инвестиции на охрану окружающей среды в прошлом году в институте составили более 129 млн рублей, из них более 51 млн рублей на радиационную безопасность и 41 млн рублей на охрану атмосферного воздуха», — отметил сказал представитель института.

АО «ГНЦ НИИАР» — крупнейший в России научно-исследовательский институт, одно из градообразующих предприятий Димитровграда Ульяновской области.

В институте действуют шесть исследовательских ядерных реакторов, крупнейший в Европе комплекс для послереакторных исследований элементов активных зон атомных реакторов, комплекс установок для НИОКР в области ядерного топливного цикла, радиохимический комплекс и комплекс по обращению с радиоактивными отходами.

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