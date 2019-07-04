Иерусалим, , 13:47 — REGNUM

Израильский стартап NSLComm запустит собственный интернет-спутник 5 июля. По сообщениям израильского бизнес-издания TheMarker, спутник будет обеспечивать скорость передачи данных до 1,5 гигабит.

Запуск спутника NSLSat-1 пройдет утром 5 июля на российском космодроме «Восточный». Согласно плану, спутник станет первым из малых спутников компании, который в будущем будет обеспечивать сетью Интернет отдаленные районы мира. Компания разработала специальную антенну, которая должна значительно улучшить спутниковую связь.

«Мы разработали антенну из гибкого материала, который при запуске складывается до небольших объемов, а в космосе разворачивается в полный размер», — заявилсоучредитель и генеральный директор NSLComm Раз Ицхаки.

Он также добавил: «Таким образом, мы смогли создать крошечный спутник с большой пропускной способностью, что в 10 раз снизило стоимость».