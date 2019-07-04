Киев, , 13:13 — REGNUM

Падение собственной газодобычи на Украине угрожает подготовке страны к прекращению российского транзита с 2020 года, заявил исполнительный директор НАК «Нафтогаз» Юрий Витренко 4 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Газ Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если сравнить среднесуточную добычу, которая была достигнута в декабре 2018 года, с данными за июнь 2019 года, то падение суточной добычи газа в «Укргаздобыче» уже составляет 9,2%. Первые дни июля показывают еще более угрожающие тенденции», — рассказал он.

По словам Витренко, «Нафтогаз» стремится сохранить транзит российского газа после прекращения контракта, однако он уверен, что проблему нельзя решить мирно:

«Не считаем, что эта проблема может быть решена исключительно на уровне отношений между «Газпромом» и «Нафтогазом», поскольку давно стало очевидным, что позиция «Газпрома» о прекращении транзита через Украину обусловлена именно политическими факторами, а не экономическими».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее компания «Укртрансгаз» опубликовала отчёт, в котором сказано, что за первое полугодие 2019 года объём добычи собственного газа на Украине увеличился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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