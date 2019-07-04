р-н Белозёрский, , 12:53 — REGNUM

На месте сгоревшего храма Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря продолжается разбор завалов. Наместник монастыря отец Пётр (Синчилов) надеется на восстановление главной монастырской святыни — иконы Казанской Божией Матери. Об этом сообщает портал «Область 45».

Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь Chimeevo.ru

На данный момент ясно лишь, что сам храм восстановлению не подлежит. Уникальный памятник деревянного зодчества сгорел дотла. Что касается Чимеевской чудотворной иконы Божьей Матери, то теплится надежда на возможность отреставрировать её.

«Пока не известно, подлежит ли икона восстановлению. Может удастся найти еще какие-то ее фрагменты. Очень тяжело об этом говорить. Это очень большое горе для всех», — пояснил ситуацию настоятель Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря.

Напомним, 3 июля 2019 года в Курганской области сгорел уникальный деревянный храм, входящий в комплекс Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря. В нём хранилась всемирно известная Чимеевская чудотворная икона Божьей Матери, которая, по мнению православных, избавляет от недугов. Святыню долго искали на пепелище сотрудники МЧС России. У найденной иконы сохранилась в целости металлическая обшивка, сам же святой лик Божией Матери существенно повреждён.

Отметим, что в 1770 году в Чимеево также сгорел деревянный храм. Тогда чудотворная икона была едва повреждена. А ныне православным остаётся лишь молиться за её возвращение.

«Вознеслась на небо… Не уберегли. Да и кому было ее спасать? Толстосумы (и те, что на черных джипах, и те, что в рясах) только зарабатывали на ней. Не захотела больше Богородица творить чудеса для них, вот и ушла. И люди остались без надежды — что ж, сами виноваты, что позволили монетизировать святыни и торговать реликвиями, теперь вот наказаны. Безумно жаль…», — пишет одна из комментаторов новости о пострадавшей иконе.

Чудотворная икона Божьей Матери привлекает в монастырь множество православных паломников, жаждущих исцеления, со всего мира. Летопись храма содержит сотни записей, свидетельствующих о чудесных исцелениях от недугов, говорится на сайте Курганской епархии.

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