Киев, , 12:51 — REGNUM

На Украине закрыли доступ к сайту информационного агентства ТАСС, сообщило 4 июля издание Strana.ua со ссылкой на источники в одном из крупнейших на Украине интернет-провайдере «Воля-кабель».

Информацию подтвердили также абоненты провайдеров «Триолан», «Ланет» и «Цифра».

Компания «Воля-кабель» сослалась на решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта, которым были введены ограничения в отношении физических и юридических лиц РФ.

Напомним, на Украине запрещены сервисы компаний Mail.ru, «Яндекс», а также социальные сети «Вконтакте» и «Одноклассники».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Верховной раде зарегистрировали законопроект о запрете сквернословия. Автор законопроекта Ольга Богомолец утверждает, что нецензурная брань не характерна для населения Украины, она якобы была позаимствована из русской культуры.

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