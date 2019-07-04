Ярославль, , 12:21 — REGNUM

В Ярославской области жители сельской местности старше 65 лет смогут бесплатно доехать до медицинского учреждения и обратно для прохождения медицинских осмотров. Порядок оказания этой услуги утвердило правительство Ярославской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автобусы для доставки пожилых жителей села Yarregion.ru

В рамках национального проекта «Демография» за счет средств федерального бюджета в области уже закуплены 16 автобусов, которые переданы в отделы социального обслуживания населения в районах области. Полноценно программа начнет работать с 2020 года.

«Механизм работы программы сейчас дорабатывается. Это новый формат не только для нашей области, но и для России в целом — этого нигде и никогда не было, — сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя правительства Ярославской области Игорь Селезнев. — Инновационная составляющая проекта в том, что усилия медиков и социальных работников будут впервые объединены».

В рамках медицинских осмотров врачи будут выявлять различные болезни, которые есть у пожилых людей, с целью дальнейшего лечения. Кто именно получит право на медосмотр, решать будут, в первую очередь, сами медики и социальные работники по своим спискам. Составление этих списков и программы осмотров будет проходить до конца 2019 года. Однако и сами пожилые люди смогут сделать заявки.

«Мы ждем и обратной связи и от населения. Граждане старше 65 лет смогут обратиться как в центры комплексного социального обслуживания населения, так и в районные больницы с предложением включить их в эти списки по мере необходимости. В каждом из этих учреждений будут закреплены ответственные за это направление специалисты. Информация о том, как с ними связаться, обязательно будет в открытом доступе. Добавлю, что в перспективе к системе будут подключены и службы медико-социальной экспертизы, которые замкнут контур действительно комплексного решения проблем граждан, нуждающихся в государственной социальной помощи», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Игорь Селезнев.

Пока планируется, что программа медицинских осмотров для пожилых людей в сельской местности с бесплатной доставкой до больниц будет действовать до 2024 года.

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