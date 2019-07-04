Нью-Йорк, США, , 12:06 — REGNUM

Разработчики экшен-игры Star Wars Jedi: Fallen Order изменили внешний вид оружия протагониста после резкой критики со стороны игроков. Об этом 3 июля сообщил портал Game Informer.

После первых демонстраций игрового процесса Star Wars Jedi: Fallen Order геймеры остались недовольны видом оружия главного героя. У светового меча протагониста отсутствовала белая сердцевина, которая была у всех клинков в кинофраншизе «Звёздные Войны». Вместо этого меч Кэла Кестиса был полностью синим.

Разработчики обратили внимание на недовольство фанатов и изменили внешний вид меча протагониста. Помимо добавления белового свечения в середине клинка, они изменили и форму оружия, чтобы оно выглядело более реалистичным. Директор проекта Стиг Асмуссен отметил, что критика игроков «была очень справедливой».

Релиз Star Wars Jedi: Fallen Order состоится 15 ноября 2019 года. По сюжету проекта, игрокам предстоит управлять молодым джедаем по имени Кэл Кестис, который пытается сбежать от сил Империи и выжить после жесткого «Приказа 66». В арсенале протагониста окажется световой меч, множество акробатических приёмов и возможность использовать силу (особый вид энергии во вселенной Star Wars).

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