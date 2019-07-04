Кстовский район, Нижегородская область, , 12:04 — REGNUM

В Кстовском районе Нижегородской области свыше 400 граждан оказались в числе злостных неплательщиков за поставленные услуги отопления и горячего водоснабжения. Нанимателям муниципального жилья напомнили, что за подобное они могут быть выселены из квартир в общежития меньшей площади. Нижегородский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» уведомил власти Кстовского района о должниках — нанимателях муниципального жилья. Общий долг физлиц в муниципалитете по двум видам услуг ЖКХ уже подбирается к 18 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные компании.

В списке должников компании — 415 жителей Кстовского района, они имеют задолженность перед ПАО «Т Плюс». У некоторых долг копится более полугода. Они задолжали около 18 млн рублей.

По нанимателям муниципального жилья о долгах была уведомлена районная администрация. В АО уточнили, что в списке только те должники, что не сообщали об уважительных причинах неоплаты и не пытались заключить соглашение о реструктуризации задолженности. О долге неплательщики уведомлены, он «кочует» из квитанции в квитанцию. По всем 415 должникам уже есть судебные решения о принудительном взыскании долга. В АО уточнили, что по ним реструктуризация невозможна и единственный выход — оперативная оплата.

В филиале АО «ЭнергосбыТ Плюс» также напомнили и о такой мере воздействия к нанимателям, как выселение «с предоставлением другого жилого помещения по договору социального найма, площадь которого соответствует размеру, установленному для вселения граждан в общежитие», то есть на меньшую площадь.

Напомним, проблемы с оплатой некоторых услуг ЖКХ в Нижегородской области имеют не только граждане, но и теплоснабжающие компании. По данным АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород», на 21 июня 2019 года общий долг теплоснабженцев составил 623 млн рублей, основной объём приходится на АО «Нижегородская областная коммунальная компания» — 316 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Арзамасе и Нижнем Новгороде в 2018—2019 годах произошли скандалы, связанные с доначислением платы за потреблённое тепло. В некоторых случаях объём доплат достигал 8 тыс. рублей.

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