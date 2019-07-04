Екатеринбург, , 12:01 — REGNUM

За первое полугодие 2019 года в Свердловской области вывезли на 20% больше мусора, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом заявил министр ЖКХ региона Николай Смирнов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

На полигоны поступило более 4 млн кубометров мусора, что превысило предыдущие показатели на пятую часть.

«Это свидетельствует, что объем, ранее находившийся на полигонах, был на несанкционированных свалках», — сказал Смирнов.

Также с 32 населённых пунктов с 1 января 2019 года впервые стали вывозить мусор, что могло тоже стать причиной увеличения объема вывозимого мусора.

Напомним, с 1 января 2019 года в Свердловской области, как и во многих других регионах России, стартовала так называемая «экологическая реформа». Ответственность за вывоз мусора была передана региональным операторам, а в платёжках жителей появилась отдельная строка для оплаты за услугу.

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