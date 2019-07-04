Усть-Каменогорск, Казахстан, , 11:50 — REGNUM

Автотранспортное предприятие ТОО Vosca в Усть-Каменогорске отменило льготный проезд в городских автобусах для пенсионеров и школьников, сообщает 4 июля издание YK-news.kz.

С 8 июля 2019 году пенсионеры старше 70 лет и школьники до 15 лет начнут платить за проезд 90 тенге (14,86 рубля). Заместитель директора по эксплуатации транспортной компании Виктор Рымарев пояснил, что льготы были отменены из-за нехватки средств.

«Цена на горючее сильно выросла. Городские власти на наши проблемы не реагируют. Около полумесяца назад мы направляли им письмо, реакции никакой. Наверное, все пойдут на этот шаг», — считает Рымарев.

Ранее от льгот отказалось еще одно транспортное предприятие Усть-Каменогорска АТЦ «Бэст».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 1 мая 2019 года стоимость одного литра дизельного топлива в Казахстане составляла 191,8 тенге (32,6 рубля по курсу на 22 мая), что на 16,3% больше, чем годом ранее.