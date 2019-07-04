Улан-Удэ, , 11:51 — REGNUM

Поисковый отряд «Рысь» из Бурятии отправится в экспедицию, посвященную 80-летию разгрома японских агрессоров на реке Халхин-Гол. Как сообщили ИА REGNUMв пресс-службе Восточного военного округа, в состав отряда войдут наиболее опытные поисковики и юнармейцы.

Они займутся поиском останков солдат, принимавших участие в боях с японцами. Раскопки начнутся в 500 км от города Чойбалсан, на правом берегу реки Халхин-Гол в районе сопки Ремизова.

«В начале экспедиции участники планируют провести захоронение останков 15 красноармейцев и одного монгольского солдата, которые были обнаружены отрядом в районе реки Халхин-Гол», — отметили в пресс-службе.

Помимо этого, поисковики и юнармейцы примут участие в создании мемориала, посвященного погибшим воинам, сражавшимся за независимость Монголии в 1939 году. Торжественное открытие памятника на сопке Ремизова состоится в дни празднования 80-летия победы.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае в Калининградской области поисковикам, в числе которых были участники отряда «Рысь», удалось обнаружить и поднять останки 60 солдат и семи офицеров 26-й гвардейской стрелковой дивизии и 93-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны.

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