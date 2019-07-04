Посёлок Переволоцкий, Оренбургская область, , 12:07 — REGNUM

В Оренбургской области скандальная ситуация, связанная с экологической угрозой в Переволоцком районе, набирает обороты. Сегодня, 4 июля, врио губернатора Денис Паслер начал заседание областного правительства с заявления о превышении ПДК сероводорода в пять раз. В Instagram Паслер оставил запись:

«Вчера (3 июля) в Оренбуржье произошло вопиющее событие. Преступление против безопасности и здоровья жителей Переволоцка. Весь день мы работали по экологической повестке в Переволоцком районе на производственных объектах компаний «Триумф» и «Велес». Вместе с надзорными органами и бизнесом выстроили дорожную карту по снижению негативного воздействия на окружающую среду. Речь шла о минимизации выбросов сероводорода в атмосферу. Однако уже вечером на площадку «Велеса» заехала техника и произвела слив отходов нефтедобычи. В результате выбросы сероводорода зафиксированы с превышением в пять раз. Это плевок в лицо оренбуржцев. Цинизм высшей пробы. Под угрозу руководители предприятия ставят жизнь и здоровье детей, женщин, стариков. Жители сразу же стали звонить в скорую помощь, в единую диспетчерскую службу, в приемные. Я направил в район прокуратуру, службу природнадзора и Роспотребнадзора, минприроды, службу экологического мониторинга. Областные службы с ночи — на месте. С сегодняшнего дня на «Велесе» работают следователи, дознаватели. Предприятие уже остановлено. Пока — на время следствия»

Добавим, 3 июля врио губернатора Денис Паслер посетил Переволоцкий район. Главной проблематикой работы стала экологическая повестка. Жители неоднократно жаловались на резкий запах сероводорода. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, население связывает это с деятельностью компании «Велес» на несанкционированном полигоне бытовых отходов, куда свозится буровой шлам, и предприятия «Триумф», которое занимается хранением и перевалкой нефти.

Денис Паслер с ответственными службами провел осмотр производственных площадок предприятий, а также подъездных путей железнодорожной станции поселка, где идет разгрузка нефти. Врио губернатора обратил внимание руководства предприятия «Триумф» на необходимость соблюдения всех технологий погрузки. В частности, можно минимизировать риск утечки и появления запаха, если использовать технологию замещения воздухом во время наполнения цистерн.

Продукция ООО «Велес» может быть использована для рекультивации свалок. Эту возможность Денис Паслер поручил проработать в двухнедельный срок региональному оператору по обращению с ТКО ООО «Природа» (регоператор). Обязательное условие — провести экологическую экспертизу, чтобы гарантировать безопасность жителей.

Также Денис Паслер проверил работу стационарного экологического поста, который обеспечивает мониторинг экологической ситуации. Пост был установлен 25 июня по поручению врио губернатора.

На выездном заседании постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Оренбургской области глава региона обсудил проблемные вопросы законности в сфере охраны атмосферного воздуха на территории Переволоцкого и Ташлинского районов с контрольно-надзорными и природоохранными органами. В работе принимали участие главный федеральный инспектор Ринат Гильмутдинов, прокурор области Сергей Берижицкий, представители нефтяных компаний «Сладковско-Заречное» и «Недра-К».

«Жалоб от жителей района на запах сероводорода — масса. В единую диспетчерскую службу района в 2018 году поступило 376 таких звонков. В этом году — их уже 504. Эта проблема появилась не вчера. Однако за последние полтора-два года она усилилась в разы», — подчеркнул Денис Паслер.

Глава Переволоцкого района Николай Сорокин сообщил, что на деятельность ООО «Триумф» неоднократно направлялись жалобы в прокуратуру и Росприроднадзор. Анализ воздуха экологическими лабораториями также подтверждает превышение ПДК по сероводороду, в том числе около жилых домов.

И. о. министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области Константин Костюченко пояснил, что объем по перевалке нефти постоянно растет; увеличивается и количество выбросов.

«Количество жалоб возрастает. Если мы фиксируем те проблемы, которые есть, значит, компании не соблюдают нормы законодательства и порядок работы. Вы рассказываете мне то, что не работает. Сколько мы набрали с начала года информации о превышении ПДК? Эффективность этой работы какая? Сколько направили обращений в Росприроднадзор и какой процент обращений отработали? Результата нет. Схема установки постов разработана. Необходимо оформить постановление и отработать со всеми предприятиями и службами по установке постов и интеграции их в единую систему», — поручил Денис Паслер и. о. министра природных ресурсов Константину Костюченко.

Прокурор области Сергей Берижицкий подчеркнул, что все жалобы жителей должны отрабатываться в срок. Главный вопрос — насколько ситуация безопасна для людей.

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области Наталья Вяльцина доложила о результатах проведенного мониторинга. В 2018 году деятельность «Триумфа» уже приостанавливали по решению суда на 30 дней за ряд нарушений. После проведения модернизации предприятия количество выбросов возросло. Руководство предприятия объясняет это тем, что увеличились объемы перевалки.

«У нас нет задачи выносить решение против деятельности предприятий. Есть задача соблюдать технологии, сделать работу безопасной для экологии поселка и жителей. Хватит опираться на проекты, которые были раньше. Мы должны защищать людей, которые проживают на территории. Если эта технология нарушает безопасность людей, необходимо закрывать площадку. Или найти причины и дать срок для устранения», — сказал Паслер.

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