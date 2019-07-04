Петухово, Курганская область, , 12:00 — REGNUM

В Курганской области возбуждено уголовное дело против директора ООО «Петухово Водоканал». Ему вменяют необоснованное завышение тарифа с ущербом для потребителей на сумму свыше 2,3 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Зауралья.

Прокурорская проверка установила, что очистные сооружения системы водоотведения города Петухово, которые эксплуатирует ООО «Петухово Водоканал», с сентября 2018 года не функционируют. Однако в структуру тарифа на водоотведение в 2019 году директором предприятия были включены затраты на содержание и обслуживание неработающих очистных сооружений.

Выяснилось, что тариф на водоотведение для населения и юридических лиц Петухово был завышен на сумму около 12 рублей с 1 куб.м. В доход предприятия в качестве необоснованной платы за 2019 год поступило свыше 2,3 млн рублей.

В отношении директора ООО «Петухово Водоканал» возбуждено уголовное дело по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).