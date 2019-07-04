Красногорск, , 12:18 — REGNUM

Дети из семей со среднедушевым достатком ниже прожиточного минимума получат подарочные наборы школьника к первому классу. Соответствующий закон в трёх чтениях приняли депутаты областного парламента в ходе заседания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Законопроект предусматривает предоставление первоклассникам из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, установленным в Московской области на душу населения, подарочного набора школьных принадлежностей и рюкзак. Количество получателей таких детей в 2019 году — ориентировочно 8 тысяч 200 человек», — представила проект закона министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Подарочный набор будет включать в себя все необходимые школьные принадлежности на сумму 2600 рублей. На реализацию данных целей потребуется 21,32 млн рублей в год. Для получения подарка родители должны будут обратиться в МФЦ или в территориальное управление соцзащиты.

Напомним, ранее Московская областная дума приняла закон, согласно которому пенсионеры Подмосковья смогут получать подарочные наборы юбиляра к 80-летию и последующим юбилейным датам каждые пять лет.

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