Москва, , 11:24 — REGNUM

Время от вызова скорой медицинской помощи в Москве до её прибытия самое непродолжительное в мире. Об этом 4 июня заявил мэр Москвы Сергей Собянин, выступая на ежегодном Московском урбанистическом форуме, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Доставка больных, пострадавших в ДТП, является критичной вещью. В Москве в полтора раза снижено время доезда скорой помощи. Время от поступления запроса до приезда к пациенту в Москве самое маленькое среди всех городов мира. Это, несмотря на то, что при перегруженности транспорта сделать это не просто», — отметил Собянин.

Также мэр Москвы рассказал об изменении состава населения города.

«В Москве уже более 3 млн человек — люди пенсионного возраста. И с каждым годом их количество нарастает. Полмиллиона человек перевалили планку в 80 лет. Структура городского здравоохранения начинает меняться. Люди старшего возраста испытывают, быть может, ещё больший стресс, чем молодые люди и люди среднего возраста. Один из факторов стресса в большом городе, несмотря на множество людей — это одиночество, невостребованность. Для этого мы создали программу «Московское долголетие», — сказал Собянин.