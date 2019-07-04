Владикавказ, , 11:22 — REGNUM

Стали известны подробности уголовного дела, фигурантом которого стал бывший заместитель прокурора Пригородного района Республики Северная Осетия-Алания, а ныне старший помощник прокурора Ардонского района республики Сослан С. Как установлено, он требовал 1 млн рублей от предпринимателя, обещая ему за это свое покровительство, сообщили ИА REGNUM 4 июля в пресс-службе СКР.

При обыске было обнаружено недвижимого имущества, находящегося в собственности задержанного и его родственников, на сумму около 200 млн рублей. Как сообщили в СКР, следствие намерено ходатайствовать о наложении на него ареста.

Всего, по данным ведомства, было проведено 14 обысков и 12 выемок на рабочем месте прокурорского работника и по месту жительства, а также в ОМВД по Пригородному району. В результате проведения следственных действий изъяты предметы, представляющие интерес для следствия.

Напомним, уголовное дело в отношении Сослана С. возбуждено по двум статьям УК РФ «Приготовление к получению взятки с вымогательством, в крупном размере» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

Читайте также: В РСО-Алании задержан помощник прокурора, обложивший данью бизнесмена