Москва, , 11:08 — REGNUM

Более половины жителей России (52%) любят целоваться. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Густав Климт. Поцелуй (фрагмент). 1907-1908

Примечательно, что женщины чаще говорили, что не любят целоваться (41%), Около половины граждан (49%) целуются при приветствии или выражая чувств к своим близким и знакомым.

Положительно людьми воспринимаются поцелуи между женщинами или мужчиной и женщиной (по 60%). Подавляющее большинство (86%) считает неприемлемыми поцелуи между мужчинами.

Целующиеся публично люди вызывают у жителей России радость (28%) и одобрение (21%).

Опрос проведен 2 июля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Подробности: Владимир Жириновский показал, как правильно целоваться

Как сообщало ИА REGNUM, лидерЛДПРВладимир Жириновский в День святого Валентина продемонстрировал, как надо целоваться.

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