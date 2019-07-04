Москва, 4 июля 2019, 11:08 — REGNUM
Более половины жителей России (52%) любят целоваться. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Примечательно, что женщины чаще говорили, что не любят целоваться (41%), Около половины граждан (49%) целуются при приветствии или выражая чувств к своим близким и знакомым.
Положительно людьми воспринимаются поцелуи между женщинами или мужчиной и женщиной (по 60%). Подавляющее большинство (86%) считает неприемлемыми поцелуи между мужчинами.
Целующиеся публично люди вызывают у жителей России радость (28%) и одобрение (21%).
Опрос проведен 2 июля 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Подробности: Владимир Жириновский показал, как правильно целоваться
Как сообщало ИА REGNUM, лидерЛДПРВладимир Жириновский в День святого Валентина продемонстрировал, как надо целоваться.
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