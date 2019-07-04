Москва, , 11:05 — REGNUM

Документы о партизанском движении под Москвой в годы Великой Отечественной войны стали доступны публике. Главархив Москвы рассекретил 51 документ, передает 4 июля телекомпания «Звезда».

Партизаны

Обнародованные материалы связаны с действиями партизан и подпольной работой в Истринском, Клинском и Краснополянском районах Московской области в 1941—1942 годах.

Ранее в столичном главархиве рассказали о виртуальной выставке, на которой представлены фонозаписи, оперативные сводки, листовки, снимки, наградные листы и иные материалы, связанные с партизанами Подмосковья. В числе редких документов — отчеты штаба партизанского движения Московской области, который был создан в июле 1941 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля Минобороны РФ опубликовало уникальные документы, касающиеся освобождения Минска от немецко-фашистских войск 3 июля 1944 года.

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